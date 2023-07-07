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Новости 14:11

Депутат Занко попросила признать иноагентом писателя Акунина

фото ЗакС политика Депутат Занко попросила признать иноагентом писателя Акунина

Представляющая Ленобласть в Госдуме депутат Ольга Занко ("Единая Россия") обратилась в министерство юстиции с просьбой провести проверку в отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). По ее мнению, проживающий в Лондоне русский писатель должен быть признан иностранным агентом. 

"Считаю, что Акунин, как публичное лицо с явной антироссийской позицией, должен быть также признан Минюстом иностранным агентом. Живёт писатель заграницей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", - заявила Занко.

Депутат рассказала, что бдительные подписчики прислали ей афишу спектакля по произведению Акунина, на которой не было иноагентской пометки.

"Стали проверять, а, оказывается, сам Акунин ещё не в списках иноагентов", - удивилась единоросс.

Она также обратила внимание, что Минюст уже признал иноагентом организацию "Настоящая Россия", в которой состоит писатель.

Фото: О Занко/Telegram


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