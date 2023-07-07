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Новости 14:52

По делу о взятках суд приговорил экс-начальника всеволожского ГИБДД к многомиллионному штрафу

фото ЗакС политика По делу о взятках суд приговорил экс-начальника всеволожского ГИБДД к многомиллионному штрафу

Суд в Ленобласти приговорил к штрафу в размере 2,2 млн рублей бывшего начальника ОГИБДД по Всеволожскому району Алексея Рыжова, которого признали виновным в получении крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в 2019 году фигурант покровительствовал своему подчиненному за ежемесячное вознаграждение в размере 900 тысяч рублей. За эти деньги коллеге Рыжова позволили помогать водителям уйти от административной ответственности. Криминальные эпизоды продолжались на протяжении трех месяцев.

Бывший полицейский полностью признал вину и раскаялся. Помимо крупного штрафа, ему нельзя будет три года занимать должности на госслужбе.

Фото: ЗАКС.Ру


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