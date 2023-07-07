КС постановил пересмотреть дело футболиста, выдворенного за нарушение миграционного режима

Конституционный суд рассмотрел дело нигерийского футболиста-любителя Акинеми Муджиба Джунаида, которого в 2021 оштрафовали на 2500 рублей за превышение сроков легального пребывания в России. Выдворили его не сразу, поскольку на момент возбуждения административного дела этого не позволяли сделать коронавирусные ограничения. В результате выдворение все-таки случилось: спортсмену запретили въезд в страну вплоть до 2031 года.

В России у нигерийца остались жена и ребенок, из-за чего он стал оспаривать примененные к нему меры в судах. Одним из аргументов заявителя стало отсутствие в его российском периоде каких-либо иных правонарушений, помимо несоблюдения сроков пребывания. КС занял его сторону и постановил пересмотреть дело.

"Нарушение миграционных сроков пребывания, в отсутствие других оснований для запрета на въезд в Россию, не может иметь превалирующего значения. Этот вопрос необходимо исследовать и с точки зрения последствий для иностранца – невозможности заботиться о членах семьи и реализовать свои родительские права в отношении несовершеннолетних детей", - говорится в постановлении.

Вместе с тем, в подобных случаях суд потребовал от иностранцев в дальнейшем оформлять должным образом свой правовой статус в России и уважать отечественный правопорядок.

Фото: ЗАКС.Ру