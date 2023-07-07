В России признали нежелательной организацией Human Rights House Foundation*

Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ организацией Human Rights House Foundation*. Неправительственный правозащитный фонд зарегистрирован в Норвегии. Вместе с ним статус нежелательной организации получила входящая в него международная сеть Домов прав человека (Human Rights House**).

Как указывает надзорное ведомство, фонд позиционирует себя в качестве независимого, однако получает при этом поддержку и финансирование от Евросоюза и внешнеполитических ведомств Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других европейских стран.

По мнению российских властей, работа HRHF* нацелена на дестабилизацию обстановки в стране и дискредитацию действий Кремля, что, в частности, выражается в критике военной спецоперации. Информационную политику фонда прокуратура охарактеризовала как провокационную.

*Генпрокуратура признала Human Rights House Foundation нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура признала сеть Human Rights House нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру