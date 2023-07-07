Проектированием трамвайного парка в Шушарах займется бюро "Луч"

Проектное бюро "Луч" займется разработкой документации для постройки трамвайного парка на Софийской улице в Шушарах, рассказали 7 июля в петербургском комитете по транспорту. Работы должны быть выполнены к осени 2024 года.

Контракт на проектирование заключил с бюро "Горэлектротранс" по результатам проведенного конкурса. На территории будущего трамвайного парка ожидается возведение депо вместимостью до 100 составов, административно-бытовой корпус и встраиваемую столовую, мойку, трамвайные линии и прочее.

"В рамках договора проектировщики проведут комплекс инженерных изысканий, а также археологическую разведку участка, на котором предполагается размещение парка", - уведомили в комтрансе.

Трамвайный парк в Шушарах станет седьмым на балансе "Горэлектротранса". Сейчас в ведении предприятия находится около 750 трамваев.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"