Василеостровский суд рассмотрит дело об уничтожении мха в карельских лесах

Василеостровский районный суд назначил предварительное заседание по иску Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры об уничтожении лесной подстилки, мха и иных подобных ресурсов в ходе фестиваля "Ладога-Трофи" в 2022 году. Ответчиком в рамках гражданского дела выступает петербургская организация по поддержке транспорта и туризма "Офф-роуд клуб".

Истец указывает, что организатор мероприятия должен был следить за соблюдением требований природоохранного законодательства при подготовке и согласовании маршрута трофи-рейда. Также он должен был следить за соблюдением требований экологического законодательства участниками фестиваля.

"Вместе с тем, в ходе проведенного осмотра лесных участков выявлен факт самовольного снятия, уничтожения лесной подстилки, мха и подобных лесных ресурсов в защитных лесах вследствие передвижения ТС вне существующих лесных дорог", — пересказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга суть претензий к организатору.

Общий размер нанесенного природе вреда оценили в 3,8 миллиона рублей. Истец добивается взыскания этой суммы в пользу администрации Суоярвского муниципального района Карелии.

Согласно карточке дела на сайте Василеостровского суда, гражданское дело было зарегистрировано в середине февраля 2023 года, однако предварительное заседание так и не было проведено. В марте его перенесли из-за неявки ответчика, в мае — по "иным причинам", как указано в соответствующей графе. В этот раз датой заседания назначено 11 сентября.

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