Госстройнадзор подвел итоги работы за шесть месяцев 2023 года

В период с января по конец июня 2023 года Госстройнадзор провел 396 проверок, по итогам которых были возбуждены 76 административных дел и вынесены 68 постановлений об административной ответственности. Как сообщили в службе 7 июля, всего в первом полугодии общая сумма наложенных штрафов составила 635 тысяч рублей.

Как отдельно указали в ведомстве, под его надзором с начала года оказались 874 объекта.

В первом полугодии Госстройнадзор выдал 53 разрешения на строительство социальных объектов. Речь идет о 17 школах, 21 детском саду, 10 медицинских и пяти спортивных объектах. Как отдельно уточнили чиновники, общее количество выданных разрешений вдвое превысило аналогичные показатели первых шести месяцев прошлого года.

"В первом полугодии 2023 года количество введенных в эксплуатацию социальных объектов увеличилось почти в два раза по сравнению с первым полугодием 2022 года", — также уточнили в службе. Сейчас выданы разрешения на ввод двух школ, двух детсадов, трех медицинских и четырех спортивных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру