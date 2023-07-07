В Павловске начали разбирать деревянный дом Розенблада

Активисты из движения "Живой город" 7 июля сигнализировали о начавшемся демонтаже исторического дома Розенблада (Мазуркевича). Он расположен в Павловске по адресу улица Васенко, 17 и представляет собой одну из последних уцелевших деревянных построек XIX века в этом пригороде Петербурга.

Здание лишили статуса памятника восемь лет назад на основании государственной историко-культурной экспертизы. В прошлом году на аукционе его выкупил индивидуальный предприниматель Александр Флегантов.

Месяц назад чиновники санкционировали так называемый демонтаж аварийных конструкций, который, по предположению градозащитников, грозит объекту полным уничтожением.

фото: Серджио Ра Sergio Ra