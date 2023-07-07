Суд в Архангельске ликвидировал фонд помощи дикой природе "Мата-Мата"

В Архангельске суд удовлетворил иск Минюста к фонду помощи дикой фауне "Мата-Мата" и ликвидировал эту некоммерческую организацию, о чем сообщается на ее странице "ВКонтакте". Глава фонда Елена Фокина, ранее привлекавшаяся к ответственности за участие в несанкционированных митингах, уверена, что подлинная причина давления на организацию состоит именно в ее активизме.

"Это не связано непосредственно с природоохранной и зоозащитной деятельностью организации. В Минюсте мне прямо сообщили о том, что основным и самым непростительным нарушением являются мои личные политические взгляды", - написала Фокина.

Она добавила, что не будет подавать апелляцию и что бросает любую общественную деятельность на неопределенный срок. По мнению Фокиной, это обоснованный шаг. Глава закрытого фонда считает, что государство сегодня не позволяет заниматься общественной работой возражающим ему гражданам.

Фото: ЗАКС.Ру