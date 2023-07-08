С "Евразийской антимонопольной организации"* сняли статус иноагента

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов "Европейскую антимонопольную организацию"*. Статус иноагента, накладывающий ограничения на работу в стране, ей присвоили десять лет назад.

Примечательно, что именно это юрлицо числилось первым номером в реестре иноагентов.

По всей видимости, решение чиновников продиктовано полной остановкой деятельности организации. Ни ее соцсети, ни сайт не обновляются годами. По данным РБК, она ликвидирована.

*Минюст внес "Европейскую антимонопольную организацию" в реестр иноагентов в июне 2013 года

Фото: ЗАКС.Ру