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Новости 10:10

С "Евразийской антимонопольной организации"* сняли статус иноагента

фото ЗакС политика С "Евразийской антимонопольной организации"* сняли статус иноагента

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов "Европейскую антимонопольную организацию"*. Статус иноагента, накладывающий ограничения на работу в стране, ей присвоили десять лет назад.

Примечательно, что именно это юрлицо числилось первым номером в реестре иноагентов.

По всей видимости, решение чиновников продиктовано полной остановкой деятельности организации. Ни ее соцсети, ни сайт не обновляются годами. По данным РБК, она ликвидирована.

*Минюст внес "Европейскую антимонопольную организацию" в реестр иноагентов в июне 2013 года

 

Фото: ЗАКС.Ру


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