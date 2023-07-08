ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

"Семья и родина — неразделимые понятия": Беглов выступил по случаю Дня семьи, любви и верности

фото ЗакС политика "Семья и родина — неразделимые понятия": Беглов выступил по случаю Дня семьи, любви и верности

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности, официально закрепленным в качестве государственного праздника в прошлом году.

"Семья и Родина — неразделимые понятия! Мы знаем множество примеров того, как на защиту Отечества встает вся мужская линия семьи", - говорится в поздравлении на сайте Смольного.

По мысли Беглова, упомянутая мужская линия обязана своим воспитанием и становлением именно семье.

Особой обязанностью городского правительства, отметил губернатор, стала забота о семьях участников военной спецоперации и о многодетных семьях. Последних он насчитал свыше 53 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама