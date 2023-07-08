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Новости 13:05

МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

К вечеру 8 июля в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, о чем сообщило региональное управление МЧС. Как в городе, так и в области следует ожидать гроз и ливней.

При этом утром сервис "Яндекс.Погода" не предвещал ничего подобного, прогнозируя максимум переменную облачность.

Тем временем с прогнозом МЧС солидарен главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Грозы он ожидает преимущественно в Ленобласти, тогда как в черте города непогода должна ограничиться кратковременными дождями.

В воскресенье, 9 июля, обещают похолодание.

фото: pixabay


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