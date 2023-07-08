Межэтнический конфликт на Пискаревке привлек внимание Бастрыкина

Поведение агрессивно настроенной группы людей, проявившееся накануне вечером возле станции Пискаревка, попало в поле внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщает информационный центр СК.

Как поясняет издание 78.ru, у одного из местных жителей завязался конфликт с выходцем с Северного Кавказа, после чего на подмогу к последнему приехали десятки земляков.

В итоге уроженцы одного из южных регионов стали нападать на машину, принадлежащую семье оппонента, и даже закидывать различными предметами окна неприятельской квартиры. Полиция задержала двоих участников конфликта, после чего остальные разошлись.

Депутат МО "Оккервиль" Кирилл Волков рассказал, что по неизвестной ему причине жители Пискаревки регулярно не могут что-то поделить с кавказцами. По его словам, накануне полиция по отношению к сотне агрессивных граждан действовала нерешительно.

Бастрыкин ждет от петербургских коллег процессуальной проверки инцидента и доклада о ее результатах.