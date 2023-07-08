Миронов обвинил ФАС в отсутствии контроля за ростом коммунальных тарифов

Федеральная антимонопольная служба в 2022 году не справилась со своими обязанностями по сдерживанию роста коммунальных тарифов, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов. При этом никто из чиновников не понес ответственность. Депутату представляется говорящим сам за себя показатель 251%: именно с таким результатом был перевыполнен годовой план ФАС по доходам. Иронически Миронов назвал его выдающимся.

"Зарабатывание денег — не задача антимонопольной службы. Куда важнее не допустить злоупотреблений доминирующим положением в ущерб интересам граждан и бизнеса, а вот с этим как раз беда", - приводит пресс-служба политика его позицию.

По сведениям политика, вместо обещанных 9% тарифы на некоторые виды услуг взлетели многократно. ФАС вызвалась провести тысячи проверок, но ни о никаких видимых итогах проверочных мероприятий до сих пор ничего не сообщается. Ведомство, по мнению Миронова, изжило себя и нуждается в преобразовании.

"Сейчас нам нужна мощная служба, которая помимо поддержки конкуренции займется противодействием спекуляции, ценовой политикой и защитой прав потребителей", - считает партийный лидер.

Напомним, что в прошлом году тарифы на ЖКУ повышались дважды: летом и зимой.

Фото: ЗАКС.Ру