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СК по Петербургу завёл уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Московском районе

фото ЗакС политика СК по Петербургу завёл уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Московском районе

Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела из-за гибели рабочего на стройплощадке в Московском районе. На мужчину рухнула часть стены в ходе работ по демонтажу нежилого объекта на улице Булавского.

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности во время строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Согласно сведениям СК, стена частично обвалилась "в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности".

46-летний рабочий скончался на месте от многочисленных травм.

Стройку посещали следователи и сотрудники Государственной инспекции труда и судмедэксперты, которые продолжат проводить комплекс необходимых экспертиз.

Фото: ЗАКС.Ру


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