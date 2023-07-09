Патриарх Кирилл освятил памятник Петру и Февронии, открытый в Курортном районе

На территории Курортного района Петербурга минувшим днём прошла церемония открытия памятника Петру и Февронии, расположенного у стен храма в их честь, информирует пресс-служба Смольного.

В мероприятии приняли участие экс-президент РФ Дмитрий Медведев, градоначальник Александр Беглов, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и другие политики и общественные деятели.

Сам памятник освятил лично патриарх Кирилл.

Монумент представляет собой бронзовую ладью, на которой стоят Пётр и Феврония.

Возле памятника провели благоустройство территории, а также установили фонари, оформленные в старинной стилистике.

Фото: пресс-служба Смольного