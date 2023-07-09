Повреждённый в Александро-Невской лавре крест обернулся уголовным делом

Неизвестный испортил крест на захоронении, расположенном на территории Александро-Невской лавры. По прошествии нескольких месяцев об этом узнала полиция, пишет "Фонтанка".

Правоохранители получили электронное обращение о вандализме. Согласно тексту заявления, в феврале некто повредил крест на могиле адмирала Ивана Чагина — участника Цусимского сражения.

Как итог, полиция возбудила уголовное делопроизводство по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру