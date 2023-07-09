Жительница Петербурга угодила в психбольницу после попытки утопить 4-летнего сына в ванне

Петербургские правоохранители проводят проверку из-за местной жительницы, предпринявшей попытку утопить собственного малолетнего сына в ванне. Инцидент произошёл в многоквартирном доме на Богатырском проспекте.

30-летняя петербурженка решилась на отчаянный шаг после ссоры с 63-летним отцом ребёнка. Он набрал номер полиции, когда его экс-сожительница позвонила, заявив, что их 4-летний сын чуть не умер в ванне от её рук.

Прибыв по адресу, полиция обнаружили женщину с ребёнком. Она подтвердила, что попыталась утопить мальчика, но испугалась, едва он начал захлёбываться. Скорую помощь мать вызвала сама, ребёнка доставили в больницу, пишет "Фонтанка".

После оказания необходимой помощи мальчика передали отцу в состоянии средней тяжести. Мать же отправили на обследование в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Фото: ЗАКС.Ру