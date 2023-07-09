В Петербурге девочка-колясочница получила сотрясение мозга после поездки в автобусе

В Северной столице девочка на инвалидном кресле оказалась в больнице после поездки на городском автобусе: она ехала не пристёгнутой, передаёт "Фонтанка".

Происшествие случилось днём 8 июля. Рейсовый автобус, на котором с мамой ехала 15-летняя девушка, совершал поворот с Будапештской улицы на проспект Славы. В тот момент несовершеннолетняя и упала на пол.

Девочка — инвалид первой группы — была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В больнице у неё выявили сотрясение мозга. 47-летний водитель автобуса в нарушении ПДД не замечен, ранее к административной ответственности его не привлекали.

Фото: ЗАКС.Ру