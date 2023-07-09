Милонов высказался за введение моратория на строительство "человейников" в мегаполисах

Представляющий Северную столицу в стенах Государственной думы депутат от "Единой России" Виталий Милонов предложил ввести мораторий на возведение высотных многоквартирных домов в чертах мегаполисов. Своё мнение он выразил в беседе с изданием "Абзац".

Парламентарий выразил поддержку предложенной ЛДПР инициативе о бесплатном предоставлении земельных участков семьям, которые проживают в браке свыше 10 лет и имеют детей. Милонов уверен, что данное решение избавило бы мегаполисы от появления новых гетто.

"Многотысячные дома-уроды создают дополнительную нагрузку на мегаполисы. Происходит дисбаланс: людям негде работать, не на чем ездить, за строительными компаниями приходится достраивать детские сады, школы и так далее. Это нужно делать плавно и разумно, а не в авральном порядке, когда необходимо избежать появлений гетто", – представил свою позицию по вопросу Милонов.

Инфраструктуру следует развивать не только в таких крупных городах, как Петербург и Москва, но также и на периферии. В будущем в случае удачной реализации идеи города отойдут от высотной застройки в пользу малоэтажного строительства.

Фото: ЗАКС.Ру