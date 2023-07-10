За полгода в России увеличились объемы ввода жилья

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в России увеличился за первые шесть месяцев 2023 года на 6 %, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его утверждению, за пять месяцев жилищные условия улучшили около полутора миллионов российских семей.

"По оперативным данным регионов, в эксплуатацию введён 21 млн кв. м многоквартирного жилья, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 6 %", — приводит 10 июля слова Хуснуллина пресс-служба правительства.

Всего же в первом полугодии в России было введено 49,5 миллиона квадратных метров жилья, отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, ведомство намерено продолжать наращивать темпы возведения нового жилья. "Мы заключили с регионами меморандумы по повышению градостроительного потенциала земельных участков в целях жилищного строительства к 2030 году до 500 миллионов квадратных метров", — отметил он.

Всего в 2022 году в России ввели 102,7 миллиона квадратных метров жилья, отметил Хуснуллин. Он отметил, что это на 11 % превышает аналогичный показатель 2021 года.

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