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Новости 11:23

Количество банкротов в России выросло на треть за прошедшие полгода

фото ЗакС политика Количество банкротов в России выросло на треть за прошедшие полгода

В январе-июне 2023 года в России банкротами были признаны почти 163 тысячи граждан, сообщили 10 июля "Известия" со ссылкой на данные Федресурса. Это максимальное значение с момента появления института судебного банкротства физлиц в октябре 2015 года.

Всего за прошедшие шесть месяцев суды признали банкротами 162,9 тысячи россиян. Это на 34 % больше, чем годом ранее, когда суды вынесли 121,3 тысячи решений о банкротствах. При этом в 2021 году было принято 88 таких решений, а в 2020-м — 42,7 тысячи.

Также в первом полугодии к процедуре внесудебного банкротства были допущены 5,13 тысячи человек, а еще 2,17 тысячи получили отказ.

Всего с октября 2015 года процедуру судебного банкротства прошли 916 тысяч россиян. Еще 18,7 тысячи граждан воспользовались внесудебной процедурой, благодаря чему им удалось списать в общей сложности 6,44 миллиарда рублей.

Фото: pixabay


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