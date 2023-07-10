Телефонный мошенник из Петербурга столкнулся с семьей следователя и получил реальный срок

Кронштадтский районный суд Петербурга приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии Антона Паршина, которого признали виновным в мошенничестве (ст. 159 УК) и покушении на мошенничество (ст. 159 УК с применением ст. 30 УК).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигурант и его сообщники в 2022 году телефонными звонками вводили в заблуждение пенсионеров, сообщая им о якобы произошедших по вине родственников ДТП. У пожилых людей просили деньги за "непривлечение к ответственности" их родных. Объем материального ущерба от действий Паршина оценили более чем в 2,3 млн рублей.

Его дело примечательно тем, что в ходе преступной деятельности фигурант попытался обмануть пожилую женщину, приходящуюся бабушкой сотруднице Следственного комитета. Этот эпизод и стал основанием для возбуждения дела.

Фото: ЗАКС.Ру