В Москве задержали руководство клиники, выдававшей фиктивные справки украинцам

Сотрудники ФСБ в Москве задержали руководителей частного медицинского учреждения, передает "Интерфакс". Их подозревают в выдаче фиктивных справок-приглашений гражданам Украины.

В справках были указаны ложные диагнозы, позволявшие пройти обследование в клинике, которая расположена в Подмосковье.

Благодаря фиктивным медицинским документам более 150 человек из Украины смогли въехать в Россию и встать на миграционный учет. В действительности лечение им не требовалось. Дело в отношении представителей частной клиники завели по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

Фото: ЗАКС.Ру