ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:45

В Москве задержали руководство клиники, выдававшей фиктивные справки украинцам

фото ЗакС политика В Москве задержали руководство клиники, выдававшей фиктивные справки украинцам

Сотрудники ФСБ в Москве задержали руководителей частного медицинского учреждения, передает "Интерфакс". Их подозревают в выдаче фиктивных справок-приглашений гражданам Украины.

В справках были указаны ложные диагнозы, позволявшие пройти обследование в клинике, которая расположена в Подмосковье.

Благодаря фиктивным медицинским документам более 150 человек из Украины смогли въехать в Россию и встать на миграционный учет. В действительности лечение им не требовалось. Дело в отношении представителей частной клиники завели по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама