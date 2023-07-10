Смольный заказал музыкальные шкатулки с конфетами для продвижения Петербурга

Комитет по развитию туризма Петербурга заключил контракт с ООО "Фабрика счастья" на поставку дизайнерских музыкальных шкатулок с шоколадными конфетами. Данные опубликованы на сайте госзакупок города.

Ведомство заплатит за 80 шкатулок 599 тысяч рублей, следует из контракта. Там же указано, что в каждую коробочку следует положить не менее 16 конфет мини-пралине в шоколадной глазури и не менее 9 классических конфет пралине. Вкус у них должен быть уникальный - согласованный в рамках концепции "Санкт-Петербург – это Счастье", сказано в договоре.

Аналогичный слоган - только название города на английском языке - надо разместить на картонной коробке, следует из контракта. В документе отмечено, что музыку, которая должна играть при открытии шкатулки, согласует ведомство.

Также в договоре указаны цели закупки таких сувениров. Среди них: продвижение Петербурга в рамках саммита "Россия – Африка", а также на внутреннем и международном туристских рынках города. Еще среди целей закупки укрепление имиджа Петербурга как туристического центра, укрепление гастрономического бренда города и его продвижение как участника проекта "Сеть креативных городов ЮНЕСКО" в номинации "Гастрономия".

"Фабрика счастья" обязана поставить сувениры до 21 июля, сказано в документе. Срок годности конфет должен быть не менее 100 дней.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру