На празднование Дня поселка Понтонный потратят до 3 млн рублей

Местная администрация МО "Понтонный" собирается потратить до 3 млн рублей на празднование дня поселка. В программе запланированы аниматоры, артисты, фотозоны, а также иллюзионисты и батуты. Мероприятие пройдет 5 августа на местном стадионе "Парус".

Заказчик решил включить в концертную программу выступление двух звезд и одного музыкального коллектива. В качестве примера муниципалы указали группы "Инь Ян", RASA, Filatov & Karas, Burito, а также певцов Марка Тишмана и Дмитрия Колдуна. В лайн-апе эстрадных коллективов в Понтонном хотят услышать группы на уровне ВИА "Синяя птица", ВИА "Песняры", ВИА "Лейся, песня!" или похожие ансамбли.

Также на празднике будет работать площадка "Город мастеров", где можно будет заняться рукоделием, и несколько аттракционов на выбор: батуты, лучный дартс, силомер, и "механический родео мяч".

Выступление хэдлайнера муниципалы оценили в 740 тысяч рублей. Менее "звездного" исполнителя - в 300 тысяч. На коллектив эстрады готовы потратить до 145 тысяч рублей, следует из закупки. Еще до 30 и 40 тысяч рублей собираются потратить на выступление ансамбля народного танца из шести человек и коллектива местной самодеятельности соответственно.

Константин Леньков / Фото Unsplash