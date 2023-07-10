Минобороны заявило о ликвидации почти 5 тысяч иностранных наемников в зоне СВО

Министерство обороны 10 июля сообщило, что с начала военной спецоперации на Украине российские бойцы уничтожили 4845 иностранных наемников. Превалировали среди них выходцы из США, Канады и европейских государств.

Утверждается, что почти столько же иностранных наемников с 24 февраля сбежало и перестало участвовать в боевых действиях на стороне Украины. По оценке ведомства, сегодня Украине помогают 2029 наемников.

С начала спецоперации на Украину прибыло 11 675 наемников из 84 стран. В связи с ростом безвозвратных боевых потерь Украина активизировала поиск военнослужащих в Латинской Америке и Средней Азии.

фото: mil.ru