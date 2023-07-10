Комтранс подстроил график движения двух автобусных маршрутов под расписание электричек

Два автобусных маршрута в Петербурге получили новый график движения после просьб горожан, рассказали 10 июля в комитете по транспорту. У них изменили время начала движения для того, чтобы подстроить его под расписание пригородных электричек.

"Улучшаем транспортное обслуживание жителей Ломоносова и Петергофа — по их просьбам изменили график движения автобусов на двух маршрутах с учетом расписания электричек", — рассказали в комтрансе.

Нововведение позволит сократить время ожидания пассажиров при пересадках.

Речь идет об автобусе № 343Э, курсирующем между вокзалом в Ломоносове и станцией метро "Проспект Ветеранов", и кольцевом маршруте № 355 в Петергофе. Первый из них будет начинать движение из Ломоносова в 04:30, то есть на час раньше прежнего. Второй теперь стартует от станции "Новый Петергоф" в 05:05.

Фото: ЗАКС.Ру