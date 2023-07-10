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Новости 10 июля, 18:10

Москвичам присудили "дискредитацию армии" из-за криков на концерте Арбениной

фото ЗакС политика Москвичам присудили "дискредитацию армии" из-за криков на концерте Арбениной

Суд в Москве назначил наказание двоим москвичам, посетившим концерт группы "Ночные снайперы" в минувший уик-энд. Мужчины получили от правоохранителей протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Рассмотрение административных дел закончилось для граждан с фамилиями Серебрянский и Шведов штрафами в размере 30 тысяч рублей.

Суд счел, что посетители концерта выкрикивали на стадионе "Открытие банк Арена" украинские националистические лозунги.

фото: Диана Арбенина и "Ночные снайперы" / YouTube (скриншот)


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