Беглов прорекламировал "Единую карту петербуржца" в радиоэфире

Более 800 миллионов рублей сэкономили жители Северной столицы с начала года при поездках с помощью "Единой карты петербуржца", заявил 10 июля губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России". Он указал, что теперь у ЕКП появился пятый по счету банк-эмитент, которым стал "Промсвязьбанк".

"На сегодняшний день ЕКП оформили более чем полтора миллиона горожан, это более трети всех взрослых жителей нашего города. С начала 2023 года владельцы "Единой карты петербуржца" сэкономили 830 миллионов рублей на оплате проезда в метро и наземном общественном транспорте", — известил радиослушателей Беглов и добавил, что в 2023 году проезд в общественном транспорте для владельцев ЕКП стал самым дешевым из имеющихся в Петербурге.

Ранее у ЕКП имелось четыре эмитента. Речь идет о ВТБ, Газпромбанке, банке "Санкт-Петербург" и Сбербанке.

Фото: ЗАКС.Ру