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Новости 10 июля, 19:42

Посетительнице личного приема Беглова помогли с ремонтом крыши

фото ЗакС политика Посетительнице личного приема Беглова помогли с ремонтом крыши

В Петербурге исполнили просьбу одной из жительниц Невского района, которая в начале года рассказала губернатору Александру Беглову о ветхом состоянии крыши. Как сообщает пресс-служба Смольного, посетительница личного приема губернатора живет в доме № 289 по проспекту Обуховской Обороны.

Выслушав жалобу, Беглов поручил починить кровлю на площади чуть менее тысячи квадратных метров.

"Жилищные службы должны отслеживать состояние домов, реагировать на жалобы жильцов и вовремя проводить необходимые работы", - прокомментировал выполненный ремонт глава города.

Построенный в позднем Советском Союзе дом обрел жилую функцию только в 2000-е годы.

Фото: ЗАКС.Ру


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