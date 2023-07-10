Посетительнице личного приема Беглова помогли с ремонтом крыши

В Петербурге исполнили просьбу одной из жительниц Невского района, которая в начале года рассказала губернатору Александру Беглову о ветхом состоянии крыши. Как сообщает пресс-служба Смольного, посетительница личного приема губернатора живет в доме № 289 по проспекту Обуховской Обороны.

Выслушав жалобу, Беглов поручил починить кровлю на площади чуть менее тысячи квадратных метров.

"Жилищные службы должны отслеживать состояние домов, реагировать на жалобы жильцов и вовремя проводить необходимые работы", - прокомментировал выполненный ремонт глава города.

Построенный в позднем Советском Союзе дом обрел жилую функцию только в 2000-е годы.

Фото: ЗАКС.Ру