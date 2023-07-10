В Петербурге похоронили еще троих участников СВО

На Южном кладбище в Петербурге 10 июля состоялась церемония прощания с тремя бойцами, погибшими в зоне проведения военной спецоперации. Мероприятие, проходившее с воинскими почестями, осветил портал MR7.

В понедельник похоронили 28-летнего сержанта Артемия Панчехина, у которого остались жена и ребенок. Слова благодарности в его адрес, принадлежащие губернатору Александру Беглову, зачитал замглавы Московского района Павел Бурмистров. В эту минуту у гроба собралось несколько сотен человек.

После Панчехина простились с 34-летними рядовыми Евгением Семеновым и Алексеем Ивановым, призванными во время частичной мобилизации.

На кладбище был замечен мужчина с символикой ЧВК "Вагнер".

фото: Дарья Дмитриева / MR7