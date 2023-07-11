Смольный ликвидировал 23 незаконных автостоянки в течение недели

В течении недели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) убрали незаконного организованные автостоянки с 23 городских участков, информирует пресс-служба ведомства.

Проверка прошла в Красногвардейском, Колпинском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Невском и Московском районах.

Как итог, инспекторам ККИ удалось освободить 50 тысяч кв. метров несанкционированно захваченной земли. У владельцев подобных стоянок не имелось необходимых документов для осуществления своей деятельности, в связи с чем их выселили принудительно.

Сотрудники комитета провели демонтаж ограждений, будок охраны, шлагбаумов, бытовок и иных конструкций, установленных на местах парковок.

Фото: сайт Смольного