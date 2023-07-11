Полиция задержала в Невском районе мобилизованного петербуржца, сбежавшего из военной части

Правоохранители задержали мобилизованного петербуржца, самовольно покинувшего военную часть месяц назад; он предпринял попытку вернуться домой, передаёт "Фонтанка".

Уголовный розыск нашёл 31-летнего горожанина неподалёку от дома на Октябрьской набережной, в котором он прописан, днём ранее, 10 июля.

Молодой человек пребывал в федеральном розыске в рамках уголовного дела о самовольном оставлении части или места службы, а равно неявки в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца (ст. 337 УК).

Петербуржца объявили в розыск в июне текущего года.

Фото: ЗАКС.Ру