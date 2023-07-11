На проспекте Стачек из-за снятого асфальта у лазурного автобуса "с мясом" вырвало двигатель

В Петербурге на проспекте Стачек произошло ДТП с участием лазурного автобуса: причиной послужили проводимые на магистрали дорожные работы. Фотографиями с места событий делятся подписчики паблика "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн".

Предварительно установлено, что водитель не заметил участка дороги, на котором был снят асфальт, вследствие чего транспортное средство с силой наехало на неровность.

"Там был снят асфальт, и клиренс автобуса не позволил ему проехать", — поделились в пресс-службе петербургского "Пассажиравтотранса".

Согласно выложенным в паблике фотографиям, у автобуса буквально "с мясом" вырвало двигатель, расположенный сзади.

Инцидент с участием "Волгобаса" произошёл на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Трефолева.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн