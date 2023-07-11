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Новости 11:33

Многодетным семьям из Петербурга выдали сертификаты на новые дома в коттеджном посёлке

фото ЗакС политика Многодетным семьям из Петербурга выдали сертификаты на новые дома в коттеджном посёлке

Пять петербургских многодетных семей, воспитывающих в том числе приёмных детей, получили сертификаты на новые дома в благотворительном коттеджном посёлке "Ольгинская детская деревня", расположенном в Парголово.

На сегодняшний день там проживают 17 семей, воспитывающих совокупно 107 несовершеннолетних детей, 88 из которых приёмные, а 28 - с особенностями развития.

В 2022 году "Ольгинской детской деревне" исполнилось 9 лет, в связи с чем и были вручены новые сертификаты.

Возведением домов занимается компания СК "Дальпитерстрой". Каждое здание имеет площадь в 250 кв. метров и располагается на участке в 12 соток.

Фото: pixabay


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