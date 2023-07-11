Смольный ищет подрядчика для реконструкции Цимбалинского путепровода за 9 млрд рублей

Администрация Петербурга разместила на портале госзакупок тендер по поиску подрядчика для реконструкции Цимбалинского путепровода. Стартовая цена - более 9 млрд рублей.

Указывается, что виадук не выдерживает транспортную нагрузку и не соответствует городским потребностям. Автотранспорт следует лишь в одну сторону, а по второй должен хоть общественный транспорт, движение для которого на сегодняшний день по-прежнему закрыто.

Подрядчика выберут 9 августа. На объекте следует провести не только строительные работы, но и превентивно подготовить необходимую документацию. Завершить реконструкцию путепровода следует в течение 4 лет, до ноября 2027 года.

Цимбалинский путепровод возвели в 1910 году. Последний раз капремонт на ней проводили в 70-х годах прошлого века.

Фото: citywalls.ru, Влада