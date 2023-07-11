Прокуратура предложила добавить в Устав Петербурга возможность отзыва сенаторов

Прокуратура Петербурга внесла в Законодательное собрание проект закона с правками Устава города. Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, ЗакС и правительство города получают новые полномочия - отзывать назначенных ими сенаторов Совета Федерации до истечения их срока полномочий. Для этого городским органам власти потребуется направить представление в Совфед, следует из документа.

Такие правки нужны для приведения Устава Петербурга в соответствие с федеральным законодательством, отметила прокуратура в материалах к проекту. Там же указано, что новые нормы введены в мае 2023 года.

Напомним, Законодательное собрание Петербурга в начале работы нового созыва направляет одного из депутатов в Совет Федерации в качестве сенатора. Своего представителя также выбирает правительство города. Сейчас в Совфеде от Петербурга два человека: председатель органа Валентина Матвиенко и Андрей Кутепов.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру