В Зеленогорске открылся новый Дом детского творчества

На Комсомольской улице в Зеленогорске открыли новый Дом детского и юношеского творчества. Здание возвели по заказу Фонда капстроительства и реконструкции, который подведомственен комитету по строительству, информирует пресс-служба Смольного.

Открытие учреждения культуры прокомментировал градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Он отметил комфортность и современность нового дома творчества.

"Здесь ребята смогут заниматься в кружках и студиях, развивать свои таланты, участвовать в различных творческих программах", – поделился Беглов.

В здании одновременно могут находиться 300 учеников. Внутри обустроен хореографический и спортзал, актовый зал и хоровая студия. Также там появятся кружок моделирования, керамическая мастерская. Предыдущее здание дома творчества признали аварийным и снесли.

Отдельно указывается, что здание приспособили под нужды маломобильных людей.

Фото: сайт Смольного