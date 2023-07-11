ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:45

В Зеленогорске открылся новый Дом детского творчества

фото ЗакС политика В Зеленогорске открылся новый Дом детского творчества

На Комсомольской улице в Зеленогорске открыли новый Дом детского и юношеского творчества. Здание возвели по заказу Фонда капстроительства и реконструкции, который подведомственен комитету по строительству, информирует пресс-служба Смольного.

Открытие учреждения культуры прокомментировал градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Он отметил комфортность и современность нового дома творчества.

"Здесь ребята смогут заниматься в кружках и студиях, развивать свои таланты, участвовать в различных творческих программах", – поделился Беглов.

В здании одновременно могут находиться 300 учеников. Внутри обустроен хореографический и спортзал, актовый зал и хоровая студия. Также там появятся кружок моделирования, керамическая мастерская. Предыдущее здание дома творчества признали аварийным и снесли.

Отдельно указывается, что здание приспособили под нужды маломобильных людей.

Фото: сайт Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама