Володин высказался за использование Госдумой российских машин в качестве служебных

Автопарк служебных машин, используемых для перевозки депутатов Госдумы, должен состоять из автомобилей российского производства, заявил 11 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он выразил мысль, что коллегам следовало бы проголосовать за подобную идею.

В своем выступлении Володин прокомментировал слова министра финансов Антона Силуанова о готовности отказаться от использования зарубежных автомобилей для нужд министерства. Спикер призвал парламентариев поддержать позицию Минфина о переходе на российские автомобили "с глубоким уровнем локализации".

"Что касается депутатов Государственной думы, мы такое же решение можем с вами принять в отношении автомобилей, которыми пользуется Государственная дума. У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть Aurus", — приводит ТАСС слова Володина, сказанные на пленарном заседании парламента.

В своем выступлении председатель Госдумы отметил, что качество автомобилестроения зависит от самих пользователей. "Будем требовательны к автопрому — будут другие автомобили, а будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим", — заявил он.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина