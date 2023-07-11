В Белоруссии умер осуждённый художник-нонконформист Алесь Пушкин

Ночью 11 июля в стенах реанимации в одной из белорусских больниц умер осуждённый на 5 лет колонии 57-летний художник-нонконформист Алесь Пушкин, поделилась у себя в соцсетях его супруга Янина Дёмух. Смерть заключённого подтвердили в разговоре с "Медиазоной"* в гродненской тюрьме №1.

Конкретное место смерти Пушкина белорусские медики корреспонденту издания сообщить отказались.

Художника задержали 30 марта 2021 года. Через год он получил 5 лет колонии по делам надругательстве над госсимволами (ст. 370 УК РБ) и разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ). Во время одного из заседаний Пушкин в знак протеста против ареста покалечил себя.

11 ноября 2022 года суд постановил перевести Пушкина на тюремный режим на полтора года.

Добавим, Алесь Пушкин — известный белорусский художник, автор манифеста соц-арта, перформер. Наиболее известной его акцией стала "Гной для прэзідэнта" (1999 год), в ходе которой он перевернул тележку с навозом перед зданием администрации президента РБ Александра Лукашенко. За это действо он получил 2,5 года условно.

*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов