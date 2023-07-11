В доходном доме Эдельгауз на Шпалерной улице восстановят барельеф Диониса

Проводящий реставрацию дома Эдельгауз на Шпалерной улице, 44Б, подрядчик Фонда капремонта Петербурга собирается восстановить утраченный барельеф древнегреческого бога Диониса, расположенного под самой крышей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

На самом здании можно проследить "романтическую историю из древней мифологии", отметили в жилкоме.

Так, между вторым и третьим этажами здания находятся круглые медальоны, на которых изображены Пан и нимфа Сиринга. Кроме того, на фасаде можно увидеть и других героев древнегреческого мифа: уток, флейту и зелёную плитку-кабанчика, символизирующую тростниковую заросль.

"Согласно легенде, Пан воспылал любовью к нимфе, но девушка, пытаясь скрыться от поклонника, попросила богов превратить её в тростник. Вместо стройного стана нимфы Пан смог обнять лишь стебли, из которых сделал многоствольную флейту, назвав инструмент именем возлюбленной", — гласит история, отображённая на стенах дома Эдельгауз.

На сегодняшний день подрядчик разработал эскизы барельефа, исполнив их в глине. После ряда необходимых согласований, утраченный элемент вернётся на своё "законное" место.

Фото: citywalls.ru, С.Васильев