Петербургский "Горэлектротранс" заключил контракт на поставку 116 "умных" трамваев

ГУП "Горэлектротранс" Петербурга оформило контракт, предполагающий поставку 116 "умных" трамваев в течение ближайших трёх с половиной лет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале вице-губернатора Кирилла Полякова.

До конца текущего года в город должны прибыть 28 составов, ещё 49 — в 2024-м, 34 — в 2025-м, пять — в 2026-м .

"Все трамваи низкопольные с различной модификацией, оснащённые системой активной помощи водителю. С прошлого года установка такой системы — обязательное условие для всех новых серийных трамваев", — подчеркнул Поляков.

Новые трамваи встанут на рельсы в Невском, Калининском, Выборгском и Кировском районах.

Поляков не конкретизировал поставщика составов, однако на портале госзакупок указывается, что контракт на 16,6 млрд рублей 11 июля был заключен с ООО "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС").

Фото: ЗАКС.Ру