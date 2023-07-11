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Петербургский "Горэлектротранс" заключил контракт на поставку 116 "умных" трамваев

фото ЗакС политика Петербургский "Горэлектротранс" заключил контракт на поставку 116 "умных" трамваев

ГУП "Горэлектротранс" Петербурга оформило контракт, предполагающий поставку 116 "умных" трамваев в течение ближайших трёх с половиной лет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале вице-губернатора Кирилла Полякова.

До конца текущего года в город должны прибыть 28 составов, ещё 49 — в 2024-м, 34 — в 2025-м, пять — в 2026-м .

"Все трамваи низкопольные с различной модификацией, оснащённые системой активной помощи водителю. С прошлого года установка такой системы — обязательное условие для всех новых серийных трамваев", — подчеркнул Поляков.

Новые трамваи встанут на рельсы в Невском, Калининском, Выборгском и Кировском районах.

Поляков не конкретизировал поставщика составов, однако на портале госзакупок указывается, что контракт на 16,6 млрд рублей 11 июля был заключен с ООО "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС").

Фото: ЗАКС.Ру


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