Думский депутат Горячева станет преподавателем по тренингу личностного роста в РЭУ им. Плеханова

Член фракции "Новые люди" в Государственной думе Ксения Горячева с сентября начнет преподавать в Российском экономическом университете им. Плеханова. 27-летний политик будет вести дисциплину "Тренинг личностного роста". Об этом ЗАКС.Ру рассказала сама Горячева 11 июля.

- По содержанию — психосоциальное благополучие, техники саморегуляции, личная тектология. Все для построения эффективной межличностной коммуникации и самоподдержки. Будем апробировать дисциплину, которую разрабатываем совместно с министерством для всех вузов страны (добровольно), - поделилась Горячева в беседе с ЗАКС.Ру.

Горячева добавила, что дополнительно будет курировать курс в рамках внеучебной деятельности. Кроме того, рассматривается вопрос и о второй дисциплине "Картина мира", но парламентарий сомневается, что нынешняя нагрузка позволит уделять достаточно времени этому. Сейчас Горячева заполняет необходимые для трудоустройства документы. Отметим, депутат также является выпускницей РЭУ.

Напомним, Горячева занимает пост заместителя председателя думского комитета по науке и высшей школе. Среди последних законопроектов депутата — инициатива по предоставлению отсрочек по частичной мобилизации для ученых. Так, согласно проекту, наличие ученой степени у гражданина сможет освободить его от призыва по частичной мобилизации и позволит ему продолжить заниматься научной деятельностью.

Константин Леньков