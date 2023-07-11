Бывшая супруга обвинила депутата Госдумы Булавинова в избиении

Бывшая жена депутата Госдумы от "Единой России", а до того — мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила экс-супруга в избиении, сообщил 11 июля нижегородский портал NN.ru. По словам адвоката пострадавшей Никиты Кубасова, парламентарий якобы в нетрезвом виде набросился на нее.

Как следует из рассказа адвоката, 3 июля домработница Булавинова позвонила Надежде и сообщила, что тот распорядился выбросить ее вещи. Нижегородка отправилась домой к экс-супругу, чтобы забрать имущество. Там женщина, по словам ее представителя, получила несколько ударов руками и ногами.

"В конечном итоге — куча ссадин, синяков, сломан нос, и если бы не его водитель с уборщицей, то, я думаю, намного серьезнее были бы последствия. Они просто силой оттащили его", — рассказал изданию адвокат пострадавшей.

По словам Кубасова, после происшедшего Надежда сразу же обратилась в полицию с заявлением на бывшего супруга. В травмпункте у нее зафиксировали перелом носа, а также ссадины и ушибы. Сейчас материалы находятся на проверке в Следственном управлении СК по Нижегородской области.

Как объяснил Кубасов изданию "Говорит Нижний", защита пострадавшей решилась предать историю огласке из-за опасений, что Булавинов задействует административные ресурсы. "Моей подзащитной не нужна компенсация или что-то еще, — сообщил он. — Мы хотим, чтобы он понес справедливое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом".

В беседе с "Коммерсантом" Булавинов о выдвинутых обвинениях высказался обтекаемо. "Я впервые увидел эту информацию и даже комментировать ничего не могу, сказать пока нечего. Будем разбираться в ситуации", — заявил парламентарий.

Булавинов занимал пост мэра Нижнего Новгорода с 2002 по 2010 год. В Госдуме оказался после того, как его однопартиец Валерий Корнилов досрочно сложил полномочия по семейным обстоятельствам. С тех пор он три раза подряд избирался в новые составы нижней палаты парламента.

Фото: duma.gov.ru