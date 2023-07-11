На Невском подрядчик поспешил и перекрыл цепью пешеходный переход, ожидающий "переезда"

Во вторник, 11 июля, пешеходный переход возле Невского проспекта, 130, перегородили цепью, поставив в недоумение прохожих. Впрочем, простояло ограждение недолго.

К половине пятого вечера цепь, преграждающая пешеходам путь через дорогу, была снята.

Выяснилось, что пешеходный переход, на котором некоторое время назад установили светофор, в скором времени переедет. Эта мера необходима для обустройства полосы выделенного транспорта от Полтавской улицы до улицы Восстания.

"Фонтанка" пишет, что на участке должны проводиться земляные работы по заказу Дирекции по организации дорожного движения. Однако ордер на это действовал до 12 июня.

Спешка обоснована недопониманием между сторонами процесса. В итоге подрядчик в лице ООО "Центр Авро Северо-Запад" всё же выполнит взятые на себя обязанности, на это ему отвели время до 24 июля.

Фото: ЗАКС.Ру