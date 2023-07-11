В Отрадном простились с погибшим участником СВО

В Кировском районе Ленобласти простились с погибшим в ходе спецоперации Сергеем Елизаровым, сообщили 11 июля в администрации города Отрадное. Помимо родных и близких в последний путь военного проводили представители областной и районной администраций, а также руководство города и военный комиссар.

Свои соболезнования близким покойного передал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В своем обращении он заявил, что Елизаров "погиб за Россию, за наше право исповедовать свою веру и ценности, говорить на родном языке, жить на своей земле".

Похороны состоялись на кладбище в Арбузово.

Как сообщили в администрации Кировского района, Елизаров родился в Отрадном в 1994 году, окончил местный филиал Техникума водного транспорта. Позже он проходил срочную службу, где получил специальность наводчика-оператора танка Т-72.

Фото: Администрация Кировского района ЛО/ "ВКонтакте"