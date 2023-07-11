Роскомнадзор занялся проверкой сообщений об утечке данных с сайта "Большой перемены"

Роскомнадзор приступил к проверке в связи с появившейся информацией о возможной утечке персональных данных с сайта конкурса "Большая перемена", сообщил 11 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Утром во вторник Telegram-канал "Утечки информации" сообщил о том, что слитыми в Сеть оказались более 5,2 миллиона строк с данными преподавателей и учеников. Как предположили авторы, персональные данные могли быть получены с сайта "Большой перемены".

В частности, в интернет якобы попали 3,4 миллиона телефонных номеров и 5,27 миллиона адресов электронной почты, даты рождения, место работы или учебы пользователей, а также иная информация о них. Авторы утверждают, что установили действительность электронных адресов после их выборочной проверки.

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