Полиция задержала петербуржца за нелестные комментарии об органах власти

Оперативники центра "Э" при поддержке спецполка задержали 48-летнего жителя Петроградского района из-за комментариев в интернете, сообщила 12 июля "Фонтанка". По информации издания, против петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ).

Само задержание состоялось накануне. Поводом для него стали размещенные в конце 2021 и начале 2022 года записи. По мнению экспертов, оставленные комментарии содержали негативные высказывания в адрес органов власти и, в том числе, силовых структур. В авторстве постов заподозрили петербуржца, к которому и явились с визитом.

При обыске из квартиры подозреваемого изъяли ноутбук и мобильный телефон. Самого горожанина задержали на двое суток.

Фото: ЗАКС.Ру