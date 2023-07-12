Ущерб от стоков в Калининградский залив оценили почти в 150 млрд рублей

Северо-Западное управление Росприроднадзора оценило в 146,6 млрд рублей ущерб, нанесенный водам Калининградского залива. Эту сумму потребовали взыскать с ОАО "Светловский водоканал" за сброс в акваторию неочищенных сточных вод.

Пробы воды из залива выявили завышенные показатели меди, марганца, фосфат-ионов и нитрат-ионов. В воде обнаружили также нефтепродукты и жиры.

Назначенный штраф — один из крупнейших в российской истории. Похожее взыскание за загрязнение окружающей среды в 2020 году досталось "дочке" "Норникеля", допустившей разлив дизельного топлива на Таймыре. Компанию обязали выплатить 146,2 млрд рублей.

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