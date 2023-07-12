ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:19

Ущерб от стоков в Калининградский залив оценили почти в 150 млрд рублей

фото ЗакС политика Ущерб от стоков в Калининградский залив оценили почти в 150 млрд рублей

Северо-Западное управление Росприроднадзора оценило в 146,6 млрд рублей ущерб, нанесенный водам Калининградского залива. Эту сумму потребовали взыскать с ОАО "Светловский водоканал" за сброс в акваторию неочищенных сточных вод.

Пробы воды из залива выявили завышенные показатели меди, марганца, фосфат-ионов и нитрат-ионов. В воде обнаружили также нефтепродукты и жиры.

Назначенный штраф — один из крупнейших в российской истории. Похожее взыскание за загрязнение окружающей среды в 2020 году досталось "дочке" "Норникеля", допустившей разлив дизельного топлива на Таймыре. Компанию обязали выплатить 146,2 млрд рублей.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама